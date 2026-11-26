İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evinde ölü bulunan "Kızılsakal" lakaplı ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın otopsi raporu tamamlandı. Adli Tıp Kurumu, Kaşıkçı'nın kalp damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirledi. Raporda tiroid kanseri ve geçirilmiş beyin damar hastalığına ilişkin bulgular da yer aldı.

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Sarıyer'deki evinde ölü bulunan ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporu tamamlandı.

KALP DAMARLARINDA İLERİ DERECEDE DARALMA TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Kaşıkçı'nın kalp damarlarında ileri derecede daralmaya neden olan aterom plakları tespit edildiği belirtildi.

Kalbinin 481 gram ağırlığında olduğu kaydedilen Kaşıkçı'nın kalp kası liflerinde değişimler ve fibrozis bulguları saptandı.

Ünlü şef Eren Kaşıkçının ölüm nedeni belli oldu! Otopsi raporu tamamlandı

TİROİD KANSERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Otopsi raporunda Kaşıkçı'nın tiroid bezinde papiller karsinom olarak tanımlanan tiroid kanseri tespit edildiği belirtildi.

Beyin incelemesinde ise sağ kapsula interna bölgesinde 1,1 santimetre çapında erime alanı görüldüğü ve daha önce geçirilmiş beyin damar hastalığına işaret eden bulgulara rastlandığı aktarıldı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDEYE RASTLANMADI

Kimyasal ve toksikolojik incelemelerde Kaşıkçı'nın kanında alkol ile inceleme kapsamında araştırılan uyuşturucu veya uyarıcı maddelere rastlanmadığı bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ KALP DAMAR HASTALIĞI

Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde, diyabet hastalığı da bulunan Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana geldiği belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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