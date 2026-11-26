İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 25'e yükseldi.

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Ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde 24 şüpheli dün gözaltına alınarak adliyeye gönderilmişti. Bunlardan 10'u nöbetçi hakimliğe çıkarılmış, şüphelilerden 1'i tutuklanırken 9'u adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmıştı. Adliyeye sevk edilen 14 şüpheli ise ek ifade işlemleri için tekrar emniyete götürülmüştü.

Soruşturma çerçevesinde DJ ve müzik yapımcısı Burak Yeter de gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 25'e yükseldi.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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