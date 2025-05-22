Üsküdar Belediyesi 415 günde hacizlik oldu! Makam koltuğu 4 taksitle kurtuldu...

CHP'li Üsküdar Belediyesi, iş yaptığı firmaya 5.5 milyon liralık borcunu ödeyemedi, kapıya haciz geldi. Belediyedeki eşyaların haciz işlemi borçların 4 takside bölünmesi koşuluyla durduruldu.

Son yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi, hacizle adını duyurdu. İddiaya göre belediyenin iş yaptığı İGC Yapı ve Mekanik Yatırımları Anonim Şirketi, alacağı 5.5 milyon liralık borcu tahsil edemedi ve icra işlemi başlattı.

HACİZ İŞLEMLERİ SIRASINDA GERGİNLİK

Önceki gün belediye binasına gelen icra memurları, doğrudan başkanlık makamına çıkarak ofis mobilyalarını haczetmeye başladı. Mobilyaların yüklenmesi sırasında belediye personeli ile alacaklı vekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Belediye avukatlarının araya girmesiyle firmaya olan borçlar 4 taksite bölündü.

"BELEDİYEYİ 1 YILDA BATIRDILAR"

Akşam'ın haberine göre, taksit işlemi de tutanak altına alındı. 415 gün önce Belediye Başkanlığı görevini CHP'li Sinem Dedetaş'a devreden Hilmi Türkmen, bir yılda haciz noktasına nasıl gelindiğini şöyle anlattı:

"Üsküdar, Pendik'ten sonra İstanbul'da en az borcu bulunan ikinci belediyeydi. Şimdi ise durum içler acısı. Şahsın 5.5 milyon alacağı var. Düşünebiliyor musunuz? Bu belediyenin bütçesi 10 milyar TL. Belediye 5.5 milyonu ödeyemez hale geldi. Belediyeyi 1 yılda batırdılar. Geçtiğimiz günlerde maaş ödeyemez hale gelen belediyede şimdi de haciz skandalı patlak verdi. Eşyaların götürülmesi son anda engellendi"

"ÜSKÜRDAR'IN TARİHİNDE HACİZ YOKTU"

Üsküdar Belediyesi'nin eski Başkanı Hilmi Türkmen, kendi döneminden kalan 3 milyar TL değerindeki gayrimenkullerin bir internet sitesi üzerinden satışa çıkarıldığını hatırlattı.

Türkmen, şöyle devam etti: "Bütün tesisler kapatıldı. Geçtiğimiz emekli olan personelin emekli ikramiyelerini 6 aydır veremediler. İşçilerin 'tediye' ücretlerini ödemediler. Üsküdar Belediyesi'nin tarihinde haciz yoktu, CHP sayesinde bu da oldu. Üsküdar bunu hak etmiyor. Çok yazık."

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın makam koltuğuna da haciz işlemleri sırasında el konulduğu; ancak tarafların 4 taksitte anlaşması sonucu eşyaların yerinde kaldığı öne sürüldü.