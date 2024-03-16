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Haberler > Gündem > Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan mesaj! Her satırı iç parçalıyor

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan mesaj! Her satırı iç parçalıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Adana, Uyuşturucu, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürerek cezaevine giren baba avukatıyla mesaj gönderdi. Oğlunu öldüren baba, kağıda yazdığı mesajında, “Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın” dedi.

Adana'da, 38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i, "uyuşturucu parası" tartışması sırasında av tüfeğiyle vurarak öldüren 66 yaşındaki baba Tamer Evren, cezaevinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan mesaj! Her satırı iç parçalıyor - 1. Resim

"HİÇBİR BABA EVLADINI ÖLDÜRMEK İSTEMEZ" 

Evren, kağıda yazmış olduğu mesajında 8 yıldır hayatlarının zindan olduğunu söyleyerek, “Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın” dedi.

Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan mesaj! Her satırı iç parçalıyor - 2. Resim

"BEN YANDIM, BAŞKASI YANMASIN" 

Kağıda yazılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Oğlumun uyuşturucu parasını yetiştiremiyordum. O da sürekli saldırıyor, ağır küfürler ediyordu. 8 yıldır hayatımız zindan oldu. Gençlerimizi uyuşturucu illetine alıştıranlara karşı mücadele edilmesini, geleceğimizin karartılmamasını istiyorum. Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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