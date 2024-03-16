Uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan mesaj! Her satırı iç parçalıyor

Adana’da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldürerek cezaevine giren baba avukatıyla mesaj gönderdi. Oğlunu öldüren baba, kağıda yazdığı mesajında, “Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın” dedi.

Adana'da, 38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i, "uyuşturucu parası" tartışması sırasında av tüfeğiyle vurarak öldüren 66 yaşındaki baba Tamer Evren, cezaevinden avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi.

"HİÇBİR BABA EVLADINI ÖLDÜRMEK İSTEMEZ"

Evren, kağıda yazmış olduğu mesajında 8 yıldır hayatlarının zindan olduğunu söyleyerek, “Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın” dedi.

"BEN YANDIM, BAŞKASI YANMASIN"

Kağıda yazılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Oğlumun uyuşturucu parasını yetiştiremiyordum. O da sürekli saldırıyor, ağır küfürler ediyordu. 8 yıldır hayatımız zindan oldu. Gençlerimizi uyuşturucu illetine alıştıranlara karşı mücadele edilmesini, geleceğimizin karartılmamasını istiyorum. Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın."