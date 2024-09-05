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Uzmanlardan kritik yılan uyarısı: Apartmanları tercih ediyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Uzmanlardan kritik yılan uyarısı: Apartmanları tercih ediyorlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da popülasyonunun artması ve havaların ısınmasıyla evlere giren yılanlar halkta paniğe neden oldu. Uzmanlar ise özellikle sıcak havadan etkilendikleri için serin yer aradıklarını belirterek evlerde daha dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.

Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülen yılanlar, şimdilerde ise apartman ve evlerin içine kadar girmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları da kara kara düşündürüyor.

Uzmanlardan kritik yılan uyarısı: Apartmanları tercih ediyorlar - 1. Resim

Fırat Üniversitesi (FÜ) Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer yaptığı açıklamada, "Yılanlar aşırı sıcaklardan dolayı artık serin yer olarak apartman ve binalara girmeyi seçiyorlar. Sıcaklardan bunaldıkları için insanların yaşam alanlarına kadar giriyorlar. Bu durum fazla sürmez. Yaklaşık 15 gün sonra artık yılanlar görünmeyecektir. Havalar serinledikten sonra toprağın altına çekilerek kış uykusuna yatacaklar" dedi.

Uzmanlardan kritik yılan uyarısı: Apartmanları tercih ediyorlar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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