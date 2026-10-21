Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve millî imkânlarla üretilecek 100 adet yük vagonunun Tanzanya’ya ihraç edileceğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, daha önce Tanzanya’ya gerçekleştirilen lokomotif ihracatının ardından aynı ülkeye bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatının yapılacağını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından Tanzanya’ya ihraç edilmek üzere üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonuna ilişkin açıklamada bulundu. TÜRASAŞ’ın demir yolu araçları üretimindeki kabiliyetini ihracatla uluslararası pazarlara taşıdığını belirten Uraloğlu, yeni vagonların Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini kaydetti.

Vagonlar Türkiye'den gönderilecek! Sivas'tan Tanzanya'ya uzanan ihracat başarısı

“TANZANYA’YA İKİNCİ DEMİR YOLU ARACI İHRACATIMIZI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Tanzanya’ya daha önce DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihraç ettiklerini anımsatan Bakan Uraloğlu, yük vagonlarının da aynı ülkeye gönderileceğini belirtti. Uraloğlu, “Tanzanya’ya bir yıl içinde ikinci demir yolu aracı ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi de 100 adet yük vagonumuzu ihraç etmeye hazırlanıyoruz. TÜRASAŞ’ın üretim kabiliyetini yeni ihracatlarla uluslararası pazarlara taşımayı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Vagonlar Türkiye'den gönderilecek! Sivas'tan Tanzanya'ya uzanan ihracat başarısı

100 YÜK VAGONU SİVAS’TA ÜRETİLECEK

Tanzanya’ya ihraç edilecek Sggmrs tipi 100 yük vagonunun TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğünde üretileceğini bildiren Uraloğlu, “Yerli ve millî imkânlarla üreteceğimiz vagonlarımızı Tanzanya’nın demir yolu taşımacılığında kullanılmak üzere ihraç edeceğiz. Böylece Sivas’taki üretim kapasitemizi ihracata yönelik olarak da değerlendirmiş olacağız.” dedi.

Vagonlar Türkiye'den gönderilecek! Sivas'tan Tanzanya'ya uzanan ihracat başarısı

“VAGONLARIMIZ 109 TON TAŞIMA KAPASİTESİNE SAHİP OLACAK

İhraç edilecek yük vagonlarının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Sggmrs tipi yük vagonlarımız 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak. 6 akslı ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki vagonlarımız, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak üretilecek. TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğümüzde üreteceğimiz vagonlarımızla Tanzanya’nın demir yolu yük taşımacılığına katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala