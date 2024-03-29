Vahşice katledilen kedi Eros davasında yeni gelişme: Başsavcılık cezayı az bulup, itiraz etti
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
İstanbul Başakşehir'de sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü için yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'ın "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 2 yıl 6 hapse çarptırılmasına ilişkin mahkeme kararına savcılıkça, cezanın az olduğu gerekçesiyle itiraz edildi.
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Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı