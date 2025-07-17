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Vali Aygöl'den koruma polisiyle ilgili güldüren paylaşım: Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, esnaf ziyaretleri kapsamında bir çiğ köfteciye uğradı. Yanındaki heyete çiğ köfte dağıtan Aygöl, korumasına sadece marul ikram etti. O anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşan Aygöl, "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayından yayımlanan kararnameyle Tunceli'ye Vali olarak atanan Şefik Aygöl, kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bir çiğ köfteciye uğrayan Aygöl, yanında bulunanlara çiğ köfte ikram etti. Koruma polisinin sadece marul alması ve çiğ köfte alamaması ise dikkat çekti. Vali Aygöl, o anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaşarak "Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak?" ifadelerini kullandı.

Vali Aygöl'den koruma polisiyle ilgili güldüren paylaşım: Kendi lokmasına sahip çıkamayan koruma bizi nasıl koruyacak? - 1. Resim

Bir de paylaşımına yorum olarak açıklama ekleyen Aygöl çiğ köfte alamayan korumasıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"KÖFTEYİ TELAFİ EDİYORUZ"

"Arkadaşımızın köfteyi yemediğini maalesef videoda görebildim. O anı geri getiremeyeceğiz ama köfteyi telafi ediyoruz."

Aygöl'ün paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcıdan da yorum yağdı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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