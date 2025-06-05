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Vali Gül'den bayram öncesi İstanbul'da havadan denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı öncesi İstanbul'daki denetimlere Vali Davut Gül'de katılım sağladı. Gül, helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı.

Vali Gül'den bayram öncesi İstanbul'da havadan denetim - 1. Resim

Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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