Vali Gül'den bayram öncesi İstanbul'da havadan denetim
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kurban Bayramı öncesi İstanbul'daki denetimlere Vali Davut Gül'de katılım sağladı. Gül, helikopterle havadan denetim yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı öncesi helikopterle havadan denetim yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı trafiğini havadan takip ederek tedbirlere yönelik denetim yaptı.
Vali Gül, helikopter ile ormanlık alanlarda da incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru