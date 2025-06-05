Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Vali Gül'den Kurban Bayramı mesajı

Vali Gül'den Kurban Bayramı mesajı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Vali Gül&#039;den Kurban Bayramı mesajı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan kutlama mesajı yayımladı. İstanbulluların bayramını tebrik eden Gül, bu kutlu günlerin kalpleri ve gönülleri birbirine daha da yakınlaştırması, birlik, beraberlik ve muhabbeti artırması temennisinde bulundu.

Vali Davut Gül, Kurban Bayramı'nın aynı zamanda hac ibadetinin ifa edildiği, milyonlarca Müslümanın kutsal topraklarda müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günler olduğunu belirterek, bu vesileyle İstanbul'dan ve Türkiye'den hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gidenlerin dualarının makbul, kurbanlarının kabul olmasını diledi.

Bayramların gönülleri kazanma, kardeşlik bilincini yenileme, muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme zamanları olduğunu belirten Gül, "Paylaşarak, ziyaret ederek, ikramda bulunarak bayram sevincimizi çoğaltalım. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alalım, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirelim. Öksüzleri, yetimleri, garipleri, hastaları unutmayalım. Küsleri, dargınları barıştıralım. Mazlum ve mağdur kardeşlerimizi dualarımızda hatırlayalım." ifadelerini kullandı.

"TRAFİK KURALLARINA TİTİZLİKLE UYALIM"

Vali Gül, "Sevdiklerimizle bir arada olmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına titizlikle uyalım. Yorgun, dalgın ve uykusuz araç kullanmayalım. Sevinç içinde idrak etmemiz gereken bayramları ailelerimiz, sevdiklerimiz ve milletimiz için mateme dönüştürmeyelim." uyarısında bulundu.

İSTANBUL'DA TÜM TEDBİRLER ALINDI

İstanbul'da bayramı ağız tadıyla idrak edebilmek, huzur ve güven içerisinde geçirebilmek maksadıyla gerekli bütün tedbirleri aldıklarını vurgulayan Gül, ilgili birimlerle bayram süresince görevlerinin başında, vatandaşların hizmetinde olacaklarını aktardı.

Gül, başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere dünyanın dört bir yanında yaşayan milletin her bir ferdinin ve İstanbulluların bayramını tebrik ederek, "Bu mübarek günlerin İstanbul'umuza, Türkiye'mize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Eşref Rüya 12.bölüm fragmanı yayında mı? Eşref sonunda aşkını itiraf ettiKocaeli'de palet fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özgür Özel'e yeni soruşturma! Akın Gürlek'le ilgili sözleri olay olmuştu - GündemÖzgür Özel'e yeni soruşturma! Akın Gürlek'le ilgili sözleri olay olmuştuKocaeli'de palet fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyor - GündemKocaeli'de palet fabrikasında yangın! Ekipler müdahale ediyorSivas'ta kene kabusu! 10 gündür mücadele ediyordu: Bir kişi daha hayatını kaybetti - GündemSivas'ta kabus: Bir kişi daha hayatını kaybettiAy sonu düğünü olacaktı! Kenenin ısırdığı genç hayatını kaybetti - GündemAy sonu evlenecekti! Kenenin ısırdığı genç hayatını kaybettiSüleyman Soylu hacca gitti! Fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu - GündemSüleyman Soylu hacca gittiNaci Görür'den, Ege'deki şiddetli depremin ardından korkutan açıklama: İstanbul'da beklediğimiz... - GündemŞiddetli depremin ardından korkutan açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...