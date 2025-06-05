Oyuncaklarıyla hayran bıraktı! Bayram kuzularıyla neşe üreten anne yetimlerin yüzünü güldürüyor

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus'da yaşayan Filistinli Reyhan Şerab (Rihan eş-Şerab, Rihan Sharab), İsrail saldırılarına rağmen yaptığı el işi çalışmalarla çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Estetik becerilerini kullanan Reyhan, bir iğne bir iplik ile Filistin kamplarına bayram neşesini getirmeye çalışıyor.

Tam adı "Rihan eş-Şerab" ya da yurt dışında tanındığı ismiyle "Rihan Sharab" geçen Ramazan Bayramında Gazze Şeridi'nde yaptığı ramazan fenerleriyle gündeme gelmişti.

Filistinli Reyhan Şerab, bu Kurban Bayramında da çocuklar için bayram kuzuları yaptı.

Savaş sebebiyle ailesiyle birlikte Mevasi bölgesindeki çadırlara sığınan Şerab, Kurban Bayramı’na özel olarak keçeden oyuncak koyunlar, kuzular üretiyor.

Filistinli bir anne olan Reyhan, el emeğiyle hazırladığı oyuncakları yalnızca kendi çocuklarına değil, kamptaki diğer çocuklara da dağıtıyor.

YETİMLERİ SEVİNDİREN HEDİYELER

Gazze'nin yetim ve öksüz kalan çocuklarını Kurban Bayramında sevindiren Filistinli annenin imkansızlıklar içinde ürettiği çalışmalar görenleri hayran bırakıyor.

İşte Filistinli annenin çadırların arasında ürettiği oyuncak bayram kuzuları...