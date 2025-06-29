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Valilik kararı sonrası açıklama geldi! İstanbul'da bazı metro istasyonları kapanacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Valilik kararı sonrası açıklama geldi! İstanbul&#039;da bazı metro istasyonları kapanacak
İstanbul, Mahmutbey, Şişhane, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün işletmeye kapatılacak. Metro İstanbul'dan gelen açıklamada valilik kararına dikkat çekildi.

Yenikapı-Hacıosman ve Yıldız-Mahmutbey metro hatlarının bazı istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının bugünkü işletmeye kapatılma saatinde değişikliğe gidildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusundaki "ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatma" uygulamasının saatinin 10.00'dan 08.00'e çekildiği belirtildi.

Bu kapsamda 08.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları, M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattının Fulya ve Yıldız istasyonları ile Taksim-Kabataş füniküler hattının işletmeye kapalı olacağı ifade edildi.

Araçların M2 hattında Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği, M7 hattında ise seferlerin Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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