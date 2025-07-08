Valilikler peş peşe açıklıyor: 50'ye yakın kentte ormana girişler yasaklandı!

Orman yangınlarına engel olmak için valilikler peş peş girişleri yasaklıyor. Bursa'nın ardından bir yasak da Gümüşhane'den geldi. Kentte 15 Temmuz 1 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasakladı.

Orman yangınlarının önüne geçmek için alınan önlemler kapsamında, Gümüşhane'de 15 Temmuz 1 Ekim tarihlerinde ormanlık alanlara girişleri geçici olarak yasakladı. Valilik kararında, artan sıcaklık ve kuraklıkla birlikte yükselen yangın riskine karşı alındığı bildirildi.

Karara göre ormanlık alanlarda mangal, semaver ve kamp ateşi yakmak kesin olarak yasaklanırken, izinsiz giriş yapanlara idari ve adli işlem uygulanacağı belirtildi.

YASAKTAN MUAF OLANLAR

Yasaktan; görevli kamu personelleri, arıcılar, çobanlar, AVBİS sistemine kayıtlı ve izin verilen günlerde ava çıkan avcılar ile Milli Parklar Müdürlüğü'nün izin verdiği av turizmi organizasyonlarına katılanlar muaf tutuldu.

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GİRİŞLERİN AÇIK TUTULACAĞI YERLER

Öte yandan, girişlere açık tutulacak alanlar da belirlendi. Yasak kapsamı dışında kalan ve halkın girişine açık olacak alanlar ise şöyle sıralandı:

"Gümüşhane Konaklamasız Orman Parkı (Kent Ormanı), Yayladere Konaklamasız Orman Parkı, Karşıyaka Tabiat Parkı, Kelkit Ünlüpınar Konaklamasız Orman Parkı, Köse Tabiat Parkı, Kürtün Kavraz Konaklamasız Orman Parkı, Çiğillice Konaklamasız Orman Parkı, Taşlıca Konaklamasız Orman Parkı, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı, Şiran Karaca Konaklamasız Orman Parkı, Şiran Tabiat Parkı, Torul Ayanosa Konaklamasız Orman Parkı, Soğuksu Konaklamasız Orman Parkı, Torul Kale Konaklamasız Orman Parkı, Altınpınar Limni Konaklamasız Orman Parkı, Limni Gölü Tabiat Parkı ve Artabel Göller Tabiat Parkı".

Valilik, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlılık göstermelerini isterken, alınan tedbirlere uymayanlar hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde idari ve adli işlem yapılacağını vurguladı.