Suriye sınırında orman yangını! Ekipler teyakkuza geçti

Suriye sınırı hattında devam eden orman yangını ekipleri teyakkuza geçirdi. Yangının Hatay’a sıçramaması için Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede önlem almaya devam ediyor.

Suriye’nin Lazkiye kentinde başlayan orman yangını, günlerdir kontrol altına alınamadı. Yangın, yavaş yavaş Hatay’ın sınırlarına doğru ilerlerken, Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri; Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve Jandarma Genel Komutanlığı’yla birlikte yangını söndürmek için çalışmalara devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın bölgesine; araç, ekipman, ikmal ve personel desteği verildi. Sınır bölgesindeki yangına, 3 yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan ve karadan müdahaleler sürüyor. Suriye sınırı hattında yer alan; Kepir, Fırınlık, Havışlık, Burrak ve Türkmeneli bölgelerinde 84 araç ve 398 personel tarafından yangının Hatay’a sıçramaması için önlemler alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangının sınır hattından Hatay’a sıçraması durumuna karşı teyakkuza geçtiğini ve herhangi bir müdahale ihtiyacına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.