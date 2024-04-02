İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
RamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti

Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
- Güncelleme:
Van&#039;da başkanlık AK Parti&#039;ye geçti

Gündem Haberleri  / Ajanslar

Seçim yarışının kıyasıya sürdüğü Van'da başkanlık koltuğuna AK Parti'nin adayı Abdullah Arvas oturdu. Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığı karar alındı.

Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi

Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesine karar verdi. Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. Karar oy çokluğuyla verilirken, DEM Parti adayının 3 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etme hakkı bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor... 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oy sayıları eşit çıkmıştı... Ardahan Çıldır'da belediye başkanı kurayla belirlenecek - GündemBelediye Başkanı bu yöntemle belirlenecek!Lüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurdu: Cinayeti saklamak isterken kendini yakmış - GündemLüks villadaki dehşetin ayrıntıları kan dondurduŞişli'de gece kulübünde korkutan yangın: 4 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı - GündemŞişli'de can pazarı: 4 kişi öldüMeteoroloji'den Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısı - GündemMeteoroloji'den Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısıİstanbul'un göbeğinde çatışma: Pompalılarla gelip dehşet saçtılar! - GündemPompalılarla gelip dehşet saçtılar!Tüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi gözaltında - GündemTüfekle vurulan 11 yaşındaki çocuk öldü: Ev sahibi...Boşanma aşamasındaki polis, konuşmak için gittiği eniştesini öldürdü - GündemBoşanma aşamasındaki polis, eniştesini öldürdüYargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda! 12'nci turda da sonuç çıkmadı - GündemYargıtay'da başkanlık seçimi çıkmazda73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor! Zihinsel engelli kızını her gün sırtında taşıyor - Gündem73 yaşındaki baba 'engel' tanımıyor...Kocaeli'de kadınları tehdit eden otobüs şoförünün ehliyetine el konuldu, aracı bağlandı - GündemOtobüs şoförüne uygulanan yaptırım belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...