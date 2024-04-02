Van'da başkanlık AK Parti'ye geçti
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
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Seçim yarışının kıyasıya sürdüğü Van'da başkanlık koltuğuna AK Parti'nin adayı Abdullah Arvas oturdu. Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti adayının seçilme yeterliliği olmadığı karar alındı.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Abdullah Zeydan’ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi
Seçim Kurulu, mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesine karar verdi. Van’daki seçimlerde en yüksek oyu AK Parti adayı Abdulahat Arvas almıştı. Karar oy çokluğuyla verilirken, DEM Parti adayının 3 gün içinde Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz etme hakkı bulunuyor.
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Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar