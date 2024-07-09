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Van'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Van&#039;da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var
Kaza, Van, Yaralanma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak birçok ilde olduğu gibi Van'da da hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, kazalar da beraberinde geldi. Sele kapılan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hastanelik oldu.

Kaza, akşam 23.55 sularında Özalp-Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İbrahim Torun yönetimindeki minibüs sel sularına kapıldıktan sonra yoldan çıkarak devrildi. 

3 KİŞİ YARALANDI

Minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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