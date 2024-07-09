Van'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak birçok ilde olduğu gibi Van'da da hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, kazalar da beraberinde geldi. Sele kapılan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hastanelik oldu.
Kaza, akşam 23.55 sularında Özalp-Van karayolu üzerinde bulunan Boyaldı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
İbrahim Torun yönetimindeki minibüs sel sularına kapıldıktan sonra yoldan çıkarak devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüsten çıkarılan yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı