Van'da sele kapılan minibüs devrildi, yaralılar var

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Temmuz 2024 04:37 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 04:47 - Güncelleme:

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Meteoroloji'nin günler öncesinden uyarıda bulunduğu sağanak birçok ilde olduğu gibi Van'da da hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler göle döndü, kazalar da beraberinde geldi. Sele kapılan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi hastanelik oldu.