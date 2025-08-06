Varank hakkındaki iddia ile ilgili meydan okudu: Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, bir sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü.

Hakkında yapılan "Sayın Varank, 61.166 not ortalamasıyla ODTÜ’ye girmeyi nasıl başardınız? Anlatırsanız dinleriz?" paylaşımını alıntılayan Varank, sosyal medya hesabından meydan okudu.

Varank'ın çok konuşulan paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ortaöğretim Başarı Puanı ile not ortalaması farkını bilmeyen, 'Kendine Muhabir' denilen bu zır cahile sesleniyorum:

"SİYASİ HAYATIMI BİTİRME FIRSATI SUNUYORUM"

Sana siyasi hayatımı bitirme fırsatı sunuyorum. Kameranı, mikrofonunu al gel; ben sana diplomadaki not ortalamamı göstereceğim.

Eğer diploma notum 61 değilse, tüm sosyal medya hesaplarını bir daha açmamak üzere orada kapatacaksın. Yok eğer 61 ise, milletvekilliğinden istifa dilekçemi sana vereceğim, sen de bunu TBMM Başkanlığı’na sunacaksın.

Var mısın?"