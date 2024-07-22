Wattpad’de kapatılma tartışması: ‘Yayıncılık dünyası çok şey kaybetmedi’

Wattpad platformunun kapatılması, edebiyat dünyasında tartışmaya yol açtı. Yayıncılık dünyası konuyu değerlendirdi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Amatör yazarların kaleme aldıkları kitapları yayınladığı Wattpad platformunun kapatılması, edebiyat dünyasının gündeminde… Ankara 10. Sulh Ceza Hâkimliği, aldığı kararla geçtiğimiz haftalarda platformu Türkiye’den erişime kapattı. Engelleme sebebine dair resmî bir açıklama gelmezken Wattpad, Türkiye’deki kullanıcılarının erişimini yeniden sağlama seçeneklerini gözden geçirdiklerini duyurdu.

90 MİLYON ÜYESİ VAR

2007’de kurulan 90 milyon üyeli platform, Türkiye’de de popüler olup bazı yazarların ortaya çıkmasına sebep olmuştu. Wattpad yazarlarının eserleri yerli sinemaya da taşınmaya başlamıştı. Bu sebeple karar bazı yayıncıların tepkisine yol açtı.

Ancak daha ziyade 10-18 yaşındaki topluluğa hitap eden Wattpad’in edebiyata olan etkileri uzun zamandır tartışılıyor. Bazı edebiyatçılarca edebi kaliteyi düşürdüğü savunulan platform, son yıllarda da erotik ve pornografik “kitapların” merkezi hâline geldi.

“SANSÜR OLARAK GÖRMÜYORUM”

Konuyu gazetemize değerlendiren Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karagüllüoğlu “Evet, Wattpad üzerinden farklı yazarlar, farklı okuyucularla buluştu. Ancak ‘istediğimi yazarım, istediğimi tuttururum’ mantığı vardı. Son zamanlarda ise erotizm dolu, üstelik 15 yaş altına hitap eden metinler platformu ele geçirmeye başlamıştı. Ebeveynlerin reaksiyon gösterip devletin de hareket geçmesini sansür olarak görmüyorum. Wattpad’ın kapatılmasıyla yayıncılığın ve edebiyatın çok şey kaybedeceğini düşünmüyorum. Yetenekli genç yazarlar yine yayıncılarla buluşur. Fakat atılan taş ürkütülen kurbağaya değiyor mu, emin değilim” diyor.

“CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI”

Prof. Dr. Ali Murat Kırık da “Bildiğiniz gibi Wattpad, başlangıçta amatör yazarlar için bir keşif platformu olarak rol üstlenmişti. Ancak, son yıllarda içeriklerin büyük ölçüde pornografik temalara yönelmesi, platformun edebiyat ve genç kullanıcı kitlesi üzerindeki etkisi açısından ciddi endişeler doğurdu” diyor.

Platformun kapatılma sebebine dair değerlendirmede de bulunan Prof. Kırık şunları söyledi: “Öncelikle, telif hakkı ihlalleri sebebiyle kapatılmış olması ihtimal dahilinde. Zira bazı kullanıcıların, yazarların eserlerini izinsiz olarak paylaşabildiği iddiası geniş yankı bulmuştu. Ayrıca, platformda yayınlanan içeriklerin bir kısmının, topluluk kurallarını ihlal eden müstehcen içerikler olduğu da vurgulanıyordu.”