Samsun’un Çarşamba ilçesinde, jandarma ve polisin yol kontrol noktalarını WhatsApp gruplarında paylaşarak denetimlerin deşifre edilmesini sağlayan 15 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında "suçluyu kayırma" suçundan adli işlem başlatıldı.

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Samsun’un Çarşamba ilçesinde, güvenlik güçlerinin kent genelinde asayişi ve kamu düzenini sağlamak amacıyla yürüttüğü yol kontrol faaliyetlerinin gizliliğini ihlal eden bir ağ deşifre edildi.

Jandarma ve emniyetin ortak çalışmasında güvenlik birimlerinin uygulama noktalarının anlık olarak paylaşıldığı tespit edildi.

ÜÇ AYLIK TAKİP

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin kurdukları WhatsApp grupları üzerinden polis ve jandarmanın bulunduğu konumları anlık paylaştıkları ve böylece suçluların ve usulsüzlük yapanların denetimlerden kaçmasına yardımcı oldukları hazırladıkları belirlendi.

"WhatsApp" operasyonu: Polisi ifşalayanlar gözaltına alındı

Soruşturma derinleştirilerek gruplarda yöneticilik yaptığı saptanan 4 kişi ile grup üyesi olan 11 kişi olmak üzere toplam 15 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekiplerin eş zamanlı düzenlediği operasyonla 15 zanlı yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

"WhatsApp" operasyonu: Polisi ifşalayanlar gözaltına alındı

Şüphelilere "suçluyu kayırma" suçlaması yöneltildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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