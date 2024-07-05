Yanlış tedavi kabusu yaşattı! 8 yaşındaki çocuk az kalsın gözünü kaybediyordu

İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre, enfeksiyonlu dişin çekilmesinin ardından hem yüzü şişmeye başlayan hem de ateşi çıkan 8 yaşındaki çocuk ve ailesi adeta kabusu yaşadı. Şikayetler başladıktan sonra başka bir hastaneye götürülen çocuğun başına gelenleri annesi anlattı ve “Buradan raporlarımı alıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu kadar ucuz olmamalı” dedi.

Göz selüliti hastalığı teşhisi konulan 8 yaşındaki Rüzgar Taha Çavdar 11 gündür hastanede tedavi görürken, geç kalınması halinde çocuklarının gözünü kaybedebileceğini belirten Çavdar ailesi, olayın sorumlularından şikayetçi olacaklarını söyledi.

Olay geçtiğimiz hafta Küçükçekmece'de bulunan özel bir diş polikliniğinde yaşandı. İddiaya göre, Seda Çavdar; 8 yaşındaki oğlu Rüzgar Taha Çavdar'ı dişinin ağrısı üzerine özel bir polikliniğe götürdü.

ÇEKİM İŞLEMİ DAKİKALAR SÜRDÜ

8 yaşındaki çocuğun önce filmi çekildi. Ardından anne Sevda Çavdar'a oğlunun dişinin kurtarılamayacağı, çekilmesi gerektiği söylendi. Doktor çekim işlemine başladı. Çocuk çığlık çığlığa bağırırken, çekim işlemi ise bir türlü gerçekleşmedi. İddiaya göre, ilk doktorun 45 dakika süren işleminin ardından çekim gerçekleşmeyince anneden odadan çıkması istendi. Anne bu talebi geri çevirirken, odaya başka doktor çağrıldı. Çekim işlemi ikinci doktor tarafından gerçekleştirildi.

YÜZÜ BİR SÜRE SONRA ŞİŞTİ

Özel poliklinikte gerçekleştirilen diş çekiminin ardından Rüzgar Taha Çavdar ve anne Seda Çavdar, merkezden ayrılarak eve döndü. Dişi çekilen çocuğun yüzünde bir süre sonra şişlik meydana geldi. Bunun üzerine Seda Çavdar polikliniği aradı. Poliklinikte bulunan yetkili antibiyotik verilmediğini öğrenince aileye antibiyotik reçetesi yazarak kullanmasını söyledi.

ATEŞİ ÇIKTI VE KUSMAYA BAŞLADI

8 yaşındaki çocuk antibiyotiği kullanmasına rağmen yüzündeki şişlikler arttı. Ateşi çıkan çocuk kusmaya başladı. Devamında polikliniğe giden aileye yetkililer bunun komplikasyon olduğunu ve yaşanabildiğini söyledi. Eve geri dönen aile sorunların devam etmesiyle birlikte bu sefer başka bir hastaneye kontrole gitti. Orada çocuğun son durumunu gören yetkililer ise anne Seda Çavdar'a çocuğu hemen devlet hastanesine götürmesi gerektiğini söyledi.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANMIŞ

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne giden aile burada çocuğunu muayene ettirerek çocuklarının göz selüliti olduğunu öğrendi. Yanlış tedavi sonucu kabus dolu günler yaşayan Rüzgar Taha Çavdar'ın ise 11 gündür hastanedeki tedavisi sürüyor.

ANNE BAŞINA GELENLERİ BİR BİR ANLATTI

Geçen ayın 25'inde Küçükçekmece'de özel bir kliniğe gittiklerini belirten anne Seda Çavdar, “Orada çocuğumun filmi çekildi, oradaki dişçi bana çocuğumun dişini kurtaramayacağını, çekmesi gerektiğini söyledi ve çocuğun dişini çekmeye başladı. Bir aletle ilk önce çocuğun dişini oynatmaya çalıştı ve çocuğum bağırdı. Rahat 45 dakika çocuğumun dişiyle oynadı. Çocuk çığlık çığlığaydı. Doktor dışarı çıkıp odayı terk etmemi söyledi. Ben annesiyim el kadar çocuğu nasıl bırakayım. Sonrasında o yapamayınca başka bir doktor çağırdı. Gelen doktor da Allah razı olsun hemen çocuğun dişini aldı. Biz tedavinin ne öncesinde ne de sonrasında antibiyotik tedavisi görmedik. Eve geldikten sonra çocukta hafif bir şişlik oldu. Çocuğum baygın duruyordu ve hali yoktu. Ardından ateşlenmeye başladı. Ateşi 39-40 dereceye çıktı ve kusmaya başladı. Kliniğin sahibini tanıdığım için onu aradım. Bana, sana antibiyotik vermediler mi diye sordu. Ben de vermediklerini söyledim. Hemen bir antibiyotik yazdılar. Antibiyotiği kullandık ama gece kusmalar devam etti. Çocuğumun suratı da iyice şişmeye başladı” dedi.

YAŞANANLARIN SEBEBİ MEĞER…

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 11 gündür tedavi gördüklerini söyleyen Çavdar, “Ertesi gün kliniğe gittiğimizde bana çok 'özür dilerim ve bunlar komplikasyonlar oluyor' dedi. Çocuğun dişini yıkayıp bir daha geri gönderdi. Ama çocuğumun dişi yarım saatte bir şişmeye devam etti. Gözü kapanmaya başladı. Çarşamba sabahı oğlum beni uyandırdı ve 'gözüm kapandı' dedi. Hemen alıp diş hastanesine götürdüm. Doktorlar direkt çocuğun dişi iltihaplıymış, enfeksiyon yayılmış hiç vakit kaybetmeden hastaneye gidin çocuğunuzun yatışı yapılsın dedi. Buraya gelir gelmez doktorlar hemen göz bölümüne sevk ettiler ve yatışımız yapıldı. 11 gündür çocuk enfeksiyon servisinde tedavi görüyoruz. Bunun sebebi ise enfeksiyonlu dişin çekilmesi” dedi.

“ENFEKSİYON BEYİNE YAYILSAYDI BUNUN HESABINI KİM VERECEKTİ”

Duruma tepki gösteren Çavdar, “Diğer tarafla konuştuğumuzda ise 'bir diş için yatış mı yapılır, antibiyotik az gelmiştir gel devam edelim' dediler. Oğlumun hastalığının adı göz selüliti. Bir kangrenden bahsediyoruz. Oradaki enfeksiyon önce göze oradan da beyne yayılsaydı bunun hesabını kim verecekti. Ben hiçbir şey istemiyorum, karşıma bir muhatap bulamadım. İşlemin faturasını bana sonradan komplikasyonlu diş olarak kestiler. Kendilerini aradım, muhtemelen kendilerini savunmaya çalışıyorlar. En azından özür dileyebilirdiniz dediğimde ise 'ben yasaları çok iyi biliyorum' dedi. Bekliyoruz, devlete sığınıyoruz. Ben şimdi buradan raporlarımı alıp savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Bu kadar ucuz olmamalı. Bir çocuktan bahsediyoruz. Doktorlar direkt 'gözünü kaybedebilirdi' dediler. Ben adaletin yanımızda olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.