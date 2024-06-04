Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı!

Elazığ’da yaşayan bir şahıs, elinden yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesine saldırdı. Tartışmayla başlayan kavga az daha cinayetle sonuçlanacaktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evde eli kesilen bir kadın, eşi K.T.’yi arayarak kendisini hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Eve geç gelen K.T. kayınçosunun gazabına uğradı. Kapıda karşılayan kayınbiraderi A.R.A. "Kız kardeşimin eli kesilmiş neden gelip hastaneye götürmüyorsun" diyerek eniştesiyle tartışmaya girdi.

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Tartışmanın ardından şahıs eniştesine tekme ve yumruklarla saldırdı. Eniştesini yere yatıran şahıs, defalarca kafasına yumruk ve tekme attı. Adamın bağrışları sonucunda dışarı çıkan yeğeni, kız kardeşi ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile şahıs kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavisi yaptırılan şahıs, şikayetçi ve davacı olmadığını ifade etti.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.