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Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da yaşayan bir şahıs, elinden yaralanan ablasının yardımına geç giden eniştesine saldırdı. Tartışmayla başlayan kavga az daha cinayetle sonuçlanacaktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Evde eli kesilen bir kadın, eşi K.T.’yi arayarak kendisini hastaneye götürmesi gerektiğini söyledi. Eve geç gelen K.T. kayınçosunun gazabına uğradı. Kapıda karşılayan kayınbiraderi A.R.A. "Kız kardeşimin eli kesilmiş neden gelip hastaneye götürmüyorsun" diyerek eniştesiyle tartışmaya girdi.

Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı! - 1. Resim

BİR ANDA SALDIRMAYA BAŞLADI

Tartışmanın ardından şahıs eniştesine tekme ve yumruklarla saldırdı. Eniştesini yere yatıran şahıs, defalarca kafasına yumruk ve tekme attı. Adamın bağrışları sonucunda dışarı çıkan yeğeni, kız kardeşi ve yoldan geçenlerin müdahalesi ile şahıs kurtarıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı! - 2. Resim

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye götürülerek tedavisi yaptırılan şahıs, şikayetçi ve davacı olmadığını ifade etti.

Yaralı ablasının yardımına geç gitti, ölümü kayınçosunun elinden olacaktı! - 3. Resim

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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