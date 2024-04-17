Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemedi

Yargıtay'da 'başkanlık' düğümü: 19'uncu turda da seçilemedi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yargıtay&#039;da &#039;başkanlık&#039; düğümü: 19&#039;uncu turda da seçilemedi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 19'uncu turunda da sonuç çıkmadı. Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 20. tur oylamayla devam ediliyor.

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

19'UNCU TURDA DA SONUÇ YOK

Seçimin ilk 18 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 19'uncu tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 113, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 138 oy aldı. Seçime katılım 325 olarak kayıtlara geçerken, 11 boş oy kullanıldı, 63 oy da geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 20'nci tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Emekli kart şartları ve başvuru detayları belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı "TSK'da CHP'nin seçim zaferi coşkuyla kutlandı" iddialarını yalanladı - GündemCumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldiInterpol tarafından aranırken İstanbul'da yakalandı: Orta Asya'yı dolandıran sahte altın tüccarı çıktı - GündemSuç profili şoke etti! Yakalanmasa Türkiye'de de yapacakmışFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz - GündemFırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisizKuraklık Eğirdir Gölü'nü de vurdu: 'Tedbir alınmazsa ikiye ayrılacak' - Gündem'Tedbir alınmazsa ikiye ayrılacak''Laf atma' cinayetinde indirimsiz müebbet! Katil zanlısından 'pes' dedirten savunma - Gündem'Laf atma' cinayetinde indirimsiz müebbetAracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti - GündemAracında uyuşturucu bulan şahıs, kendini ihbar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...