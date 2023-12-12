Yargıtay'dan emsal karar: Seçil Erzan dosyasında banka sorumlu tutulacak mı?

12 Aralık 2023 10:13 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:14

Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ve kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' diye bilinen dolandırıcılık olayında yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Eski Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan, yüksek getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu ifade ederek aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 19 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştı. Denizbank'tan yapılan açıklamada, "Kurum olarak, eski bir çalışanımızın karıştığı, Bankamızla ilgisi bulunmayan münferit bir olayın kamuoyunda gündemi meşgul etmesinden üzüntü duymaktayız" denilmişti.

YARGITAY'IN KARARI EMSAL OLACAK MI?

Kamuoyunun yakından takip ettiği 'gizli fon vurgunu'nda bankanın sorumlu olup olmadığı tartışılırken, Yargıtay'ın geçmiş yıllarda benzer bir davada verdiği karar dikkat çekti. Bursa Barosu avukatlarından Cüneyt Fidan, ilk derece mahkemesinde görülen benzer davadaki kararda bankanın sorumlu tutulmadığını ve konunun Yargıtay'a taşındığını belirterek, Yargıtay kararının Seçil Erzan davası için emsal teşkil edebileceğini söyledi:

"Yargıtay kararına konu olayda davacılar kuyumcu ve bir banka ile geniş hacimli bir işlem yapmaktalar. Fakat bir süredir ödemeleri elden banka şubesinde yapmaktalar. Çünkü banka müdürü bu yönde talimat vermiş. Davacılar bir süre sonra paralarını geri istediklerinde bir kısmı parasını alabiliyor, bir kısmı yaptığı ödemeden çok daha fazlasını alırken bir kısmı ise alamıyor. Daha sonra bankaya yapılan bütün ödemeler için dava açılıyor. İlk derece mahkemesi vermiş olduğu kararda bankanın sorumlu olmadığını öne sürüyor. Çünkü yapılan işlemlerin banka müşteri işlemleri olmadığı, davacıların kendi hesaplarına para yatırmadığı ve bunu kanıtlayamadıklarını öne sürüyor. Aynı zamanda da bazı davacıların yapmış oldukları ödemeleri kat ve kat fazlasıyla geri aldıklarından bahsediyor, bu nedenle de ilk derece mahkemesi davayı reddediyor."

'BANKA DA SORUMLU'

Yargıtay'a taşınan konuda, Yargıtay’ın ilk derece mahkemesinin kararını bozduğunu ve bankayı da yaşanan olaydan sorumlu tuttuğunu ifade eden avukart Cüneyt Fidan, şu detayları paylaştı:

"Yargıtay yapmış olduğu incelemede bu kararı bozuyor ve bankanın sorumlu olduğunu hükmediyor. Yargıtay yaptığı incelemede her ne kadar davacılar banka hesaplarına para yatırmamış olsalar da bu paraları bir banka müdürüne yatırmış olmaları, banka müdürünün bu işlemlerde karşılığında dekontları kaşeleyip imzalı bir belgeyi davacılara vermiş olmasını göz önünde bulunduruyor. Davacıların bu paraları banka çalışanlarına yatırdığını, banka gişe görevlisinin ajanda kayıtlarından da anlaşıldığını ve bu sebeple paranın yatırıldığının kanıtlandığını kabul ediyor. Aynı zamanda işveren sorumluluğu ilkesi çerçevesinde banka müdürünün gerçekleştirmiş olduğu bu hukuka aykırı fiilden dolayı bankanın da sorumlu olduğunu kabul ediliyor."