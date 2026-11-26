Uyuşturucu almak isteyen gence uyuşturucu madde yerine “nane” satan kişi, dolandırıcılıktan hüküm giydi. Mahkemenin kararını bozan Yargıtay “Sanık hakkında yağma suçundan beraat, dolandırıcılık suçundan dolayı ise mahkumiyet kararı verilmesi gerek” dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, uyuşturucu davasında dikkat çeken bir karara imza attı. İddiaya göre uyuşturucu madde almak isteyen genç, parayı uyuşturucu madde satmak isteyenlere verdi. Gencin aldığı uyuşturucu paketinden nane çıktı. Gençle madde satıcıları arasında arbede çıktı.

2 şüpheli hakkında, ‘Nitelikli yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ‘nitelikli yağma ve yaralama' suçundan mahkumiyetine, ‘dolandırıcılık' suçundan beraatlerine hükmetti.

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Uyuşturucu yerine nane sattı, dolandırıcılıktan ceza aldı

YARGITAY ‘DOLANDIRICILIK’ DEDİ

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, uyuşturucu madde yerine nane satan sanıkların ‘dolandırıcılık' suçunu işlediğine dikkat çekti.

Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

'Sanıklar, olay tarihinde mağdur ile irtibat kurarak para karşılığında uyuşturucu madde vermeyi teklif ettikleri, mağdurun kabulü üzerine sanıkların mağdura para karşılığında uyuşturucu madde yerine uyuşturucu özelliği bulunmayan nane verdikleri sabittir.

Mağdurun kendisine verilen maddenin uyuşturucu madde olmadığını anlaması üzerine, henüz oradan uzaklaşmamış olan sanıklardan parasını geri istediği, sanıkların parayı geri vermeyi kabul etmemesi üzerine ise aralarında tartışma çıktığı anlaşılmıştır.

Yargıtay'dan emsal nitelikte karar! Uyuşturucu yerine nane sattı, dolandırıcılıktan ceza aldı

"KAVGANIN SEBEBİ AŞİKAR"

Çıkan tartışma neticesinde sanıkların mağduru darp ettikleri somut olayda, söz konusu paranın mağdur tarafından bir anlaşma karşılığı rıza ile sanıklara verildiği aşamadan sonra tarafların aralarında çıkan kavganın yağma suçuna vücut vermeyeceği aşikardır.

KARAR BOZULDU

Ancak, sanıkların mağdura uyuşturucu madde yerine uyuşturucu özelliği bulunmayan nane vermek suretiyle maddi menfaat temin etme şeklinde gerçekleşen eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturacağı anlaşılmıştır.

Sanık hakkında yağma suçundan beraat, dolandırıcılık suçundan dolayı ise mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir''

"VAAT ETMEK HUKUKA AYKIRI"

Karara Şerh Koyan Yargıtay 6. Ceza Dairesi Üyesi ise karşı oy yazısında “Uyuşturucu madde isteyen şikayetçiye sanıkların para karşılığı uyuşturucu madde verme, getirme vaadi, genel ahlaka ve hukuka aykırı olmanın yanında, yerine getirilmesi veya buna zorlanması açıkça hukuka aykırı bir durum olup, aldatma özelliği de bulunmayan basit bir yalandır. Konusu suç teşkil eden, hukuki ve ahlaki olmayan durumların yerine getirilmemesi hukuk düzenince korunamaz. Uyuşturucuyu satmak, vaat etmek hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala