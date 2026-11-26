Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandırdıkları için ağır hapis cezalarıyla karşı karşıya kalan vatandaşları yakından ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Yargıtay, hesap sahiplerinin doğrudan dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasına yönelik yerel mahkeme hükmünü bozdu.

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Yargıya taşınan olay, Aksaray’da yaşayan çiftçi bir ailenin gübre almak amacıyla verdiği ilan üzerinden iletişime geçtiği şahıslara 332 bin 500 lira göndermesiyle başladı.

Hesaba yatırılan paranın kısa sürede 4 farklı banka hesabına aktarıldığı, ancak çiftçilere söz verilen gübrenin teslim edilmediği tespit edildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK'TAN MAHKUM OLDULAR

Soruşturma sonunda, paranın transfer edildiği hesapların sahipleri "nitelikli dolandırıcılık" suçundan mahkum edildi. Banka hesaplarının kendi kontrolleri dışında başkaları tarafından yönetildiğini savunan sanıklar ise verilen mahkumiyet kararını temyiz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği dolandırıcılık mahkumiyetini yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle bozdu. Kararda, sanıkların eyleminin dolandırıcılık yerine yalnızca "banka hesaplarının kullandırılması" suçuyla sınırlı kalabileceği vurgulanarak, bu durumlarda cezayı yarı oranında düşüren ilgili yasaya atıf yapıldı. Bozma kararının ardından sanıkların hukuki durumu yerel mahkemece yeniden araştırılacak.

Öte yandan, IBAN mağdurlarının uzun süredir beklediği düzenlemeyi içeren 12. Yargı Paketi, 31 Temmuz 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu yasal düzenlemeyle birlikte, hesabını başkasına kullandıran kişilere verilen cezalarda yarı yarıya indirim uygulanmasının önü açılmıştı. Yargıtay’ın verdiği bu son kararın, benzer davalarda yargılanan binlerce kişi için emsal teşkil etmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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