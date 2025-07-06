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Yargıyı ve Cumhurbaşkanını hedef alan CHP'ye AK Parti'den tepki: Ahlak yoksunu ifadeler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yargıyı ve Cumhurbaşkanını hedef alan CHP&#039;ye AK Parti&#039;den tepki: Ahlak yoksunu ifadeler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonunda CHP'nin yargıyı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, "CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar" ifadelerini kullandı.

Dün CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon dalgası sonrası muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve yargıyı hedef alan açıklamalarda  bulundu. 

"Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği" yönündeki iddialara AK Parti'den tepki geldi. 

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle, açığa çıkan bu kirli düzenek" ifadelerini kullanıp şu paylaşımı yaptı:

"Bazı CHP yöneticilerinin Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ve ahlak yoksunu ifadeleri en güçlü şekilde kınıyoruz ve sahiplerine iade ediyoruz.

"SALDIRGANLIĞA TAVİZ YOK"

Bütün siyasi varlığımızla Cumhurbaşkanımıza dönük hadsiz bir dil kullananların karşısında duracağımızdan ve bunlara hadlerini hatırlatacağımızdan kimse kuşku duymasın. 

Siyaset hayatımızı saldırganlığa boğmaya çalışanlara müsaade etmeyiz. Bunlar en net ve tavizsiz siyasi mücadelemizi karşılarında bulurlar. 

Bu CHP yöneticileri kullandıkları çirkin ifadelerle sadece kendi kendilerine sıfat üretiyorlar. 

CHP yöneticileri illa bu çirkin ifadeleri kullanmak istiyorlarsa, “CHP’lilerin CHP’leri ihbar etmesiyle” açığa çıkan bu kirli düzeneğe dönük kullansınlar"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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