Yasağı hiçe saydılar ölümle burun buruna geldiler: Kayıp ve yaralılar var

Fırtına uyarısı sonrası İstanbul'un Beykoz, Şile ve Arnavutköy ilçelerinde denize girmek yasaklanmıştı. Yasağa uymayıp Beykoz'da denize giren 4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Olayda iki kişi yaralı, bir kişi ağır yaralı olarak kurtarılırken bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için fırtına ve sağanak uyarısı verdi, belediyeler harekete geçti. Bugün İstanbul dahil 5 kentte denize girmek yasaklanmıştı.

İstanbul'da Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, fırtına ve yüksek dalga riski nedeniyle vatandaşların güvenliği için denize girmeyi yasakladı.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Ancak Beykoz'da yasağa uymayan 4 kişi hayatlarının kabusunu yaşadı. Beykoz Riva'da farklı bölgelerde denize giren 4 kişi rüzgar sebebiyle oluşan dalgalar ile kıyıdan uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine yetkililere haber verildi. Çalışmalar sonucunda boğulma tehlikesi yaşayan 2 şahıs ekipler tarafından kurtarıldı. Bir kişi ise ağır yaralı olarak çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

BİR KİŞİ KAYBOLDU

Farklı noktada denize giren bir kişi ise rüzgar ve yüksek dalgalar sonucu kayboldu. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Sahil güvenlik komutanlığına bağlı helikopter ve güvenlik botu ile kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.