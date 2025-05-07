Yasak bölgede gören telefona sarıldı! Ekipleri alarma geçirdi... Gerçek ortaya çıktı

Amasra ilçesi açıklarındaki Tavşan Adası'na kanosuyla giden Rus turist ekipleri alarma geçirdi. Ekiplerin yanına ulaştığı turist, adaya çıkışın yasak olduğunu bilmediğini ve merak etmesi nedeniyle adada tur attığını söyledi.

Amasra açıklarında bulunan Tavşan Adası'na kanosu ile giden Rus turist, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi.

Küçük Liman bölgesinden kano ile denize açılan şahıs, içerisinde Cenevizliler'den kalma Bizans Kilisesi ve Manastır gibi tarihi kalıntılar bulunması nedeniyle SİT alanı kabul edilen ve girişi yasaklanan Tavşan Adası'na ulaştı.

GÖRENLER EKİPLERE HABER VERDİ

Kanosunu kayalık alana bırakıp tırmanarak adaya çıkan ve kısa bir gezinti yapan şahsı gören vatandaşlar, sahil güvenliği arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Amasra Sahil güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, adadan inen ve kano ile uzaklaşmaya başlayan şahsı durdurdu.

SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ALINDI

Astoria Grande gemisi ile bölgeye gelen Rus turist kafilesinde yer aldığı belirlenen kişi ve kanosu ekiplerin botuna alındı.

Turistin adaya çıkışın yasak olduğunu bilmediği ve merak etmesi nedeniyle adada tur attığını söylediği bildirildi. Adanın yasaklı bölge olduğu konusunda bilgilendirilen turist ile kanosu açıldığı Küçük Liman bölgesine geri bırakıldı.