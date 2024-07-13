Yasemin İçlikan cinayetinde mide bulandıran detaylar! Tekliflerini kabul etmedi diye katledildi

Bursa'da 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'ın ölümüyle ilgili dava başladı. Şüphelilerden Kadir D., Bedirhan G.'nin genç kıza "Emre'yle birlikte ol yoksa seni asansör boşluğundan atarım" dediğini öne sürüp ikilinin Yasemin'in cansız bedenin üzerine moloz döktüklerini söyledi.

Vicdanları sızlatan olay geçtiğimiz yıl ağustos ayında Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Polisler bir inşaatın asansör boşluğunda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Olay yerindeki asansör boşluğunda 17 yaşındaki Yasemin Cemre İçlikan'a ait olan ceset bulundu. İçlikan'ın Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurttan izinli çıktıktan sonra geri dönmediği tespit edildi. İçlikan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

12 YAŞINDA EVDEN KAÇMAYA BAŞLADI

Eskişehir'de yaşayan R.B. ve M.N.İ. çifti çocukları olmayınca 2008 yılında Yasemin Cemre İçlikan'ı evlatlık edindi. M.N.İ. eşiyle boşanması üzerine Yasemin Cemre İçlikan ile Bursa'ya yerleşti. Genç kız 8 yaşında evlatlık olduğunu öğrenmesiyle birlikte 12 yaşında evden kaçmaya başladı.

Baba M.N.İ. İçlikan'ı Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı yurda yerleştirdi ancak yurttan da kaçmaya başlayan Yasemin'in, uyuşturucu kullandığı iddia edilince yüksek güvenlikli yurda yerleştirildi.

ERKEK ARKADAŞI TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma neticesinde güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İçlikan'ın erkek arkadaşı Bedirhan G., kuzeni Kadir D. ve Emre C.'yi gözaltına aldı. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bedirhan G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken Kadir ve ve Emre C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İSTENİLEN CEZALAR

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Kasten öldürmek', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve toplam 20 yıla kadar da hapsi istenen Bedirhan G. ve 'Kasten öldürmeye yardım etme', 'Hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası istenen Kadir D. ve Emre C. hakkındaki iddianame Bursa Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

YASEMİN'İN ACI SONU

Görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Kadir D.'nin "Olay günü inşaata gelen Bedirhan ve Yasemin uyuşturucu kullandılar. Daha sonra üst kata çıkıp birlikte oldular. Bedirhan Yasemin'e, ‘Emre ile de birlikte ol, dediğimi yapmazsan seni asansör boşluğuna atarım' dedi. Yasemin kabul etmeyince asansör boşluğuna itti. Bedirhan daha sonra ölen Yasemin'in üzerine Emre ile birlikte moloz attı. Tehdit ederek bana da moloz attırdılar" dedi.

"AĞZINDAN KÖPÜKLER GELDİ"

Erkek arkadaşı Bedirhan G. ise olay günü Yasemin Cemre İçlikan ile inşaatta uyuşturucu aldıktan sonra kendi rızasıyla birlikte olduğunu söyledi. İfadesinde, "Ben onu iterek öldürmedim. Tartışırken geri geri gidiyordu. Ağzından köpükler gelmişti. Dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü" dedi.

Mahkeme heyeti, savcılıkta verdikleri ifadelerin aynılarını tekrarlamaları üzerine yargılanmalarını, tanıkların dinlenerek eksik evrakların beklenmesi nedeniyle duruşmayı eylül ayına erteledi. Erkek arkadaşı Bedirhan G.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.