Yaşının 3 katı suç kaydı var! 4 il, 65 ayrı dosya, hepsinin sebebi hırsızlık: 17 yaşındaki şüpheli parkta yakalandı
Manisa’da polis ekiplerinin parka görüp şüphelendiği 17 yaşındaki gencin 65 ayrı hırsızlık dosyasından toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Yakalanan genç, cezaevine teslim edildi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürüten ekipler, Şehitler Mahallesi 709 Sokak üzerinde bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Parkı’nda bulunan bir gençten şüphelendi.
65 AYRI DOSYA
17 yaşındaki H.S.’nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Denizli Çocuk Mahkemelerince hakkında "hırsızlık" suçundan 65 ayrı dosya kapsamında toplam 152 yıl 5 ay 19 gün hapis cezası bulunduğu ve firari olarak arandığı belirlendi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan H.S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.