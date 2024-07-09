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Haberler > Gündem > Yaşlı çiftin feci ölümü! 'Kayıp' ihbarı ile ortaya çıktı, cesetlerine güç bela ulaşıldı

Yaşlı çiftin feci ölümü! 'Kayıp' ihbarı ile ortaya çıktı, cesetlerine güç bela ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Manavgat, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamayan yakınları yetkilileri arayarak yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında Ramazan Acar'a ait olan araç 100 metrelik uçurumun dibinde bulundu. Güç bela çiftin yanına ulaşan ekipler cansız bedenleri ile karşılaştı.

Antalya'da yaşayan Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler arama çalışması başlattı. Köylülerin de destek olduğu çalışmalarda Ramazan Acar'ın kullandığı hafif ticari aracın Manavgat ilçesine bağlı Gebece-Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiindeki uçurumda olduğu fark edildi. 

Yaşlı çiftin feci ölümü! 'Kayıp' ihbarı ile ortaya çıktı, cesetlerine güç bela ulaşıldı - 1. Resim

CESETLERİNE GÜÇLÜKLE ULAŞILDI

100 metrelik sarp kayalıklardan aşağıya düşen aracı gören köylüler, jandarma ekipleriyle beraber yardıma koştu. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Olay Yeri İnceleme, Trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Yaşlı çiftin feci ölümü! 'Kayıp' ihbarı ile ortaya çıktı, cesetlerine güç bela ulaşıldı - 2. Resim

"ACİLEN BU YOLUN UÇURUM TARAFINA KORKULUK YAPILMALI"

Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı. Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı Mahallesi'ne gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca, "Bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugün de 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun, başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diye konuştu.

Yaşlı çiftin feci ölümü! 'Kayıp' ihbarı ile ortaya çıktı, cesetlerine güç bela ulaşıldı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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