Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı...

İstanbul'da 75 yaşındaki Nazmiye Ustaoğlu'nun kaldığı daireye şikayet üzerine giden ekipler 2 ton çöp çıkardı. 2 günlük temizlik sonrası ev yaşlı kadına teslim edilirken, konutun daha önce 3 kez daha temizlendiği öğrenildi.

Bir çöp ev vakası da Esenler'in Menderes Mahallesi'nde gerçekleşti. 5 katlı binanın 2. katında yaşayan 75 yaşındaki Nazmiye Ustaoğlu'nun dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon toplamda 2 ton çöp çıktı.

AĞLAYARAK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Çöplerinin götürülmesine üzülüp tepki gösteren yaşlı kadını zabıta ekipleri hem teselli etti hem de ikna etmeye çalıştı. 2 gün süren çalışmalarda evden 2 ton çöp çıktı.

O KİRLETİYOR EKİPLER TOPLUYOR

Daire ve bodrum kat, yetkililer tarafından ilaçlanarak tekrar yaşlı kadına teslim edildi. Evin daha önce zabıta ekipleri tarafından 3 defa boşaltıp temizlendiği öğrenildi.

HER ŞEY EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA OLMUŞ

Çöp evle ilgili konuşan komşu Zekeriya Kurtuluş, "Aşağı yukarı 40 yıldır tanıyorum. Kocası öldükten sonra rahatsızlandı, psikolojik rahatsızlığı var. Çöp topluyor ama maaşı da var, ev de kendilerinin.

Hastaneye yatıp tedavi olması lazım. Zabıtalar 4-5 defadır geliyor evdeki eşyaları götürüyor, yine de yapıyor. Bina rahatsız oluyor" dedi.