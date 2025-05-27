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Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da 75 yaşındaki Nazmiye Ustaoğlu'nun kaldığı daireye şikayet üzerine giden ekipler 2 ton çöp çıkardı. 2 günlük temizlik sonrası ev yaşlı kadına teslim edilirken, konutun daha önce 3 kez daha temizlendiği öğrenildi.

Bir  çöp ev vakası da Esenler'in Menderes Mahallesi'nde gerçekleşti. 5 katlı binanın 2. katında yaşayan 75 yaşındaki Nazmiye Ustaoğlu'nun dairesinden ve bodrum katından 7 kamyon toplamda 2 ton çöp çıktı. 

Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı... - 1. Resim

AĞLAYARAK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Çöplerinin götürülmesine üzülüp tepki gösteren yaşlı kadını zabıta ekipleri hem teselli etti hem de ikna etmeye çalıştı. 2 gün süren çalışmalarda evden 2 ton çöp çıktı.

Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı... - 2. Resim

O KİRLETİYOR EKİPLER TOPLUYOR

Daire ve bodrum kat, yetkililer tarafından ilaçlanarak tekrar yaşlı kadına teslim edildi. Evin daha önce zabıta ekipleri tarafından 3 defa boşaltıp temizlendiği öğrenildi.

Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı... - 3. Resim

HER ŞEY EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA OLMUŞ

Çöp evle ilgili konuşan komşu Zekeriya Kurtuluş, "Aşağı yukarı 40 yıldır tanıyorum. Kocası öldükten sonra rahatsızlandı, psikolojik rahatsızlığı var. Çöp topluyor ama maaşı da var, ev de kendilerinin.

Yaşlı kadın ağlayarak engel olmaya çalıştı: Ekipler 2 gün boyunca uğraştı... - 4. Resim

Hastaneye yatıp tedavi olması lazım. Zabıtalar 4-5 defadır geliyor evdeki eşyaları götürüyor, yine de yapıyor. Bina rahatsız oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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