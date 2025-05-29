Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2025 17:59 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 18:07 - Güncelleme:

Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla vatandaşların planları da bu yönde değişirken, Ankara Valiliği'nden beklenmedik bir açıklama geldi. Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı bilgilere göre, başkentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Vatandaşlar yaz ayları moduna girmeye hazırlanırken, Ankara Valiliği'nden planları bozan bir açıklama geldi. "OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI" Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi. İlgili Haber Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi. Valilkten yapılan açıklama şu şekilde: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (Cuma) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.



Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Batıkan Altaş