Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor

Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Yaz aylarının yaklaşması ve havaların ısınmasıyla vatandaşların planları da bu yönde değişirken, Ankara Valiliği'nden beklenmedik bir açıklama geldi. Valilik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne dayandırdığı bilgilere göre, başkentte gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirtti. Açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Vatandaşlar yaz ayları moduna girmeye hazırlanırken, Ankara Valiliği'nden planları bozan bir açıklama geldi.

Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor - 1. Resim

"OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI"

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi verilerine göre yarın Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Yağışın 13.00-20.00 saatlerinde etkili olacağı ifade edilen açıklamada, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Valilkten yapılan açıklama şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (Cuma) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Yaz ayları moduna girecekken planları bozan açıklama! Başkente sağanak yağış geliyor - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kaygan yol felaketi getirdi: Zincirleme kazada çok sayıda yaralı varF-35 savaş uçağı 'pilotsuz' uçabilecek! Lockheed Martin harekete geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Hav Hav Hav' şarkısıyla gündemdeydi! 'Lvbel C5' tahliye kararını güvercinle kutladı - Gündem'Hav Hav Hav'la gündemdeydi! Tahliye sonrası ilk bunu yaptıFareler kabloları kemirdi, çıkan yangın ahırı kül etti! Hayvanları son anda kurtardılar - GündemFarelerin yaramazlığı, kocaman ahırı küle çevirdiMattia Ahmet Minguzzi'nin katilini kınadı diye darp etmişlerdi! İstenen cezalar belli oldu - GündemKatili kınadı diye darp etmişlerdi! İstenen ceza belli olduİtirafçı olup tahliye edilen Seyfi Beyaz'ın ifadesi ortaya çıktı: İmamoğlu'nun bitmeyen isteklerinden rahatsızdım - Gündem"İmamoğlu'nun bitmeyen isteklerinden rahatsızdım"RTÜK'ten Halk TV ve TELE 1 dahil 4 kanala ceza - GündemRTÜK'ten 4 kanala ceza!İstanbul'da 4 millet bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kapısı çalınan ülke haline geldik - Gündem"Artık kapısı çalınan ülke haline geldik"
Sonraki Haber Yükleniyor...