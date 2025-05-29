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Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bugün İstanbul&#039;da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe
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İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bugün havada. Zira Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 Mayıs 2025 Perşembe günü için İstanbul başta olmak üzere birçok kentte yağış beklendiğini duyurdu. Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul’da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü gökyüzü hareketli ve değişken hava koşullarıyla şekilleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel değerlendirmelerine göre megakentte gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Öğle saatlerinden itibaren bugün İstanbul genelinde yerel sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Günün ilk saatlerinde açık ve ılıman seyreden hava, öğleden sonra bulutlanma ve gök gürültülü sağanak geçişleriyle değişkenlik gösterecek.

Hava sıcaklığı en yüksek 24 derece civarında ölçülürken, nem oranının artmasıyla birlikte kısa süreli ama etkili yağışlar yaşanabileceği ifade ediliyor.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe - 1. Resim

İSTANBUL METEOROLOJİ UYARILARI

Meteoroloji İstanbul için yaptığı uyarılarda özellikle gün ortasında başlayacak olan yerel sağanaklara dikkat çekti. Yağışların ani ve kısa süreli olacağı, ancak gök gürültüsü ve zaman zaman kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olabileceği bildirildi. Bu kapsamda dışarı çıkacak olanların şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler alması önem taşıyor.

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe - 2. Resim

29 MAYIS İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

29 Mayıs tarihinde İstanbul’da gökyüzü kapalı, yağış ise sürpriz şekilde kendini gösterebilir. Meteoroloji raporlarına göre şehir genelinde öğle sonrası saatlerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

Avrupa Yakası’nın kuzeyi ve Anadolu Yakası’nın iç kesimlerinde yağışın daha yoğun hissedilmesi muhtemel görünüyor.

Gün boyunca bulutluluk oranı yüksek kalacağı için güneşli hava etkisini pek gösteremeyecek. Yağışın etkisiyle hava sıcaklıkları gün ortasında 23-24 derece civarında seyredecek. 

Bugün İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu ve uyarılar 29 Mayıs Perşembe - 3. Resim

İSTANBUL HAVA DURUMU

29 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve yerel sağanak yağışlı bir havayla geçecek. 30 Mayıs Cuma günü bulutlu ancak yağışsız bir hava bekleniyor. 31 Mayıs Cumartesi günü ise tekrar yağmur geri dönüyor.

İstanbul'da 1 Haziran Pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenirken, 2 Haziran Pazartesi günü ise güneşli hava etkisini gösterecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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