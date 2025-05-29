Bugün Antalya'da yağmur var mı? Antalya Hava Durumu Meteoroloji uyarıları 29 Mayıs Perşembe

Mayıs ayının son günlerinde, Antalya’da havaların nasıl seyredeceği vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bugün Antalya’da yağmur var mı sorusuna net bir cevap arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü Antalya’da yağışlı hava etkili olacak.

BUGÜN ANTALYA'DA YAĞMUR VAR MI?

29 Mayıs 2025 Perşembe günü, Antalya'da yaşayanlar güne kapalı bir gökyüzüyle başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son tahminlere göre bugün kent genelinde gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Sabah saatlerinde bulutlarla kaplanması beklenen gökyüzü, öğle saatlerinden itibaren yerini zaman zaman şiddetli yağışlara bırakabilir. Uzmanlar, ani bastırabilecek sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtirken, özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların tedbirli davranmalarını öneriyor.

Yağışla birlikte rüzgarın zaman zaman kuvvetli eseceği ve lokal su birikintilerinin oluşabileceği uyarısı da yapıldı. Vatandaşların gün boyunca şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu ekipmanlarla dışarı çıkmaları tavsiye ediliyor.

ANTALYA HAVA DURUMU 29 MAYIS PERŞEMBE

Bugün Antalya'da hava sıcaklığı en yüksek 25 derece civarında ölçülürken, gece saatlerinde değerin 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gökgürültülü sağanak yağışın gün boyunca aralıklarla etkili olacağı tahmin edilirken, nem oranının da oldukça yüksek seviyelerde seyredeceği öngörülüyor.

Havanın öğle saatlerinde bir süreliğine durulması tahminlerinin yanı sıra akşamüstüne doğru tekrar kuvvetli sağanak görülebilir. Meteoroloji yetkilileri, yağış anlarında trafikte dikkatli olunmasını, su baskınlarına karşı düşük kotlu bölgelerde ikamet edenlerin ise tedbir almasını öneriyor.

ANTALYA HAVA DURUMU

Cuma günü (30 Mayıs): Gökgürültülü sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 24 dereceye kadar düşecek, gece ise 19 derece olacak.

Cumartesi (31 Mayıs): Yağışlar etkisini sürdürecek. Gök gürültülü sağanak beklentisi yine yüksek. Günün en yüksek sıcaklığı 23 derece olacak.

Pazar (1 Haziran): Hava kısmen açılacak. Parçalı bulutlu gökyüzü ile birlikte yağışlara ara verileceği tahmin ediliyor. Sıcaklık 26 dereceye kadar yükselecek.

Pazartesi (2 Haziran): Güncel verilere göre tekrar yağış ihtimali doğabilir. Ancak detaylı raporlar günlük olarak takip edilmelidir.