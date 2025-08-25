Yazlıkta 'aidat' dehşeti! Demir sopalarla acımazca dövüldüler

İstanbul'da yaşayan İbrahim Yılmaz ve Zamire Yılmaz çifti, 2014 yılında Yalova Çınarcık'tan yazlık olarak kullanmak için bir daire satın aldı. O günden bu yana apartman yöneticisinin sürekli aidat adı altında fahiş ücretler istediğini söyleyen aile, son toplantının ardından yöneticiye bina giderlerini sorunca adeta dehşeti yaşadı.

DEMİR SOPALARLA DÖVDÜLER

Sabah'ın haberine göre; İbrahim Yılmaz, toplantı sırasında yöneticinin damadının küfür ve hakaretlerine maruz kaldı. Toplantının ardından ise yöneticinin oğlu ve damadı tarafından demir sopalarla acımasızca dövüldü. Olaya müdahale etmek isteyen eşi Zamire Yılmaz'ın da başına sopalarla vuran şahıslar, çifti hastanelik etti.

Karakola gidip şikâyetçi olan aile, saldırganların hak ettikleri cezayı almasını istiyor.

"ACIMASIZCA DARBEDİLDİK"

57 yaşındaki İbrahim Yılmaz, "Biz oraya yılda 10-15 gün gidiyoruz. Bina yöneticisi her yıl sorun çıkarıyordu, her yıl para istiyorlar. 2014 yılında bir bayana kapıcı dairesini bina temizliği karşılığı veriyorlar. Kadın da bir müddet sonra sigortası yapılmadığı için şikâyet ediyor.

Bina sakinleri olarak o zamanın parasıyla 145 bin TL ceza yedik. Apartman yöneticisi oraya oğlunu koyuyor ve sürekli para istiyor. 'Çatı yaptırdım' falan diyor ama hiçbir fatura yok ve icraya veririm tehdidiyle para topluyor" dedi.

"Toplantıda da yine ceza yiyeceğimizi o dairenin boşaltılması gerektiğini söyleyince damadı olduğunu söyleyen kişi tarafından ağır tehdit ve hakaretlere maruz kaldım" diyen Yılmaz, "Dışarı çıkıp konuşmak istediler, dışarı çıktığımda birkaç kişi daha bekliyormuş. Ellerindeki sopalarla kafama vurdular. Eşimi gördüklerinde ona saldırmaya başladılar. Olay esnasında ben bayılmışım, direkt öldürmeye teşebbüs. Hiç kimse müdahale etmedi. Planlı bir saldırıydı, gereğinin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"TATİLİMİZİ ZEHİR ETTİLER"

38 yaşındaki Zamire Yılmaz ise yaşananları şu sözlerle anlattı: