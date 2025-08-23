Zabıta ekipleri dahi şaşırdı! Yalova'da dilencinin üzerinden 45 bin TL çıktı
Yalova'da zabıta ekiplerini dahi şaşırtan bir olay yaşandı. Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinde 45 bin lira bulundu.
Yalova'da zabıta ekiplerini şaşırtan bir olay yaşandı.
DİLENCİNİN ÜZERİNDEN 45 BİN TL ÇIKTI
Merkez İsmetpaşa Mahallesi Elmalık kara yolu üzerinde gerçekleştirilen zabıta denetiminde bir kişinin dilencilik yaptığı tespit edildi.
Yakalanan dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü.
Dilencinin üzerinden 45 bin lira çıktı.
Paraya el konulurken şahıs hakkında ilgili yasal işlemler başlatıldı.
