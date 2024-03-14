Yeni belediye binasına asılan tabela gündem oldu! Büyükşehir mi oluyorlar?

Batman’da yeni açılan belediye binasına asılan “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelası merak uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama da yapıldı. Açıklamada, "Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız ‘Büyükşehir’ statüsüne vurgu yapmak ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

Büyükşehir statüsünde olmayan Batman’da yeni açılan belediye binasına asılan tabela büyük ilgi gördü. Vatandaşların “Batman Büyükşehir Belediyesi” tabelasına ilişkin paylaşımlarının ardından belediyeden konuyla ilgili açıklama geldi. Açıklama ile birlikte belediye tarafından tabeladaki “büyükşehir” kısmı perdeyle kapatıldı. Tabelanın gizlenmesinin ardından bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Mart olarak planlanan ziyaretinde müjdeyi vereceği beklentisi oluştu.

“MOTİVASYON AMAÇLI”

Batman Belediyesi, sosyal medyada gündem olan tabelaya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Ortaya konulan hedef çerçevesinde önümüzdeki dönemde Batman’ımızın kavuşacağına inandığımız Büyükşehir statüsüne vurgu yapmak ve geleceğe bir miras bırakmak adına asılan yeni tabela somut bir hedefi ortaya koyma, tüm paydaşların ve kamuoyunun müspet dikkatini çekme ve motivasyon artırma amacı taşımaktadır.” “Bu çerçevede yeni hizmet binamıza ‘Batman Büyükşehir Belediyesi’ tabelası asılmış ve ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerine önceden perde imalatı yapılmıştır.” denilen açıklamada, “Yakın zamanda binayı hizmete açtığımız zaman ‘Büyükşehir’ kelimesinin üzerinde perde indirilmiş halde ‘Batman Belediyesi’ biçiminde görülecek; Batman’ımız büyükşehir statüsü kazandığı zaman ise ‘büyükşehir’ kelimesinin üzerindeki perde kaldırılacak ve tabela Batman’ımızın hak ettiği Batman Büyükşehir Belediyesi haline dönüşecektir. Batman’ı ‘büyükşehir’e hazırlıyoruz. ‘Büyükşehir’e giden yolun taşlarını teker teker döşüyoruz. Batman, ‘büyükşehir’ olacak” denildi.

BARODAN AÇIKLAMA

Batman Barosu Başkanı Erkan Şenses, konuya ilişkin değerlendirmeler bulundu. Şenses, büyükşehir olmak için 750 bin nüfusun geçilmesi gerektiğini söyledi. “750 bini geçtiğinde TBMM’nin kanun çıkarması yeterlidir. Büyükşehir olursa Batman Büyükşehir Belediyesi dışında merkez ilçemizde yeni bir isimle yeni bir belediye kurulacak; belde belediyeleri olan Kayapınar, Balpınar, Bekirhan, Yücebağ ve İkiköprü belediyeleri tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalle olacak.” diyen Şenses, şöyle devam etti: “Köy tüzel kişilikleri kaldırılarak köyler mahalle olacağından Batman İl Özel İdaresi’nin tüzel kişiliği kaldırılacaktır. Mahalleye dönüşecek köylere hizmet Batman büyükşehir belediyesi tarafından götürülecek. Batman’ın büyükşehir olmasının avantaj ve dezavantajlarını tarttığımızda avantajlarının daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır" dedi. 2023 verilerine göre Batman’ın nüfusu 647 bin 205 olarak belirlendi.