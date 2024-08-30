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Yer: Türkiye! Aç kalan kurt şehir merkezine indi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas'ta aç kaldığı düşünülen bir kurt şehir merkezine indi. Sarkışla ilçesinde sokaklarda gezen kurt, vatandaş tarafından görüntülendi. 

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde görenleri endişelendiren bir durum yaşandı. Aç kalmış olabileceği düşünülen bir kurt şehir merkezine kadar indi. Sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü görülen kurt vatandaşları hayrete düşürdü. Kurdun rahat tavırlarla yürümesi dikkat çekti.

Yer: Türkiye! Aç kalan kurt şehir merkezine indi - 1. Resim

"SANIRIM HAYVAN ACIKTI O SEBEPLE ŞEHRE İNDİ"

Osman Altun, kurdun yiyecek bulmak için şehir merkezine inmiş olabileceğini ifade ederek, “Biraz tedirgin olduk ama hayvanın çevreye bir zararı yoktu. Hayvan bir süre sonra gözden kayboldu. Şehrin merkezine bu saatlerde kurdun girmesi pek alışık olduğumuz bir şey değil. Sanırım hayvan acıktı o sebeple şehre indi” dedi.

Yer: Türkiye! Aç kalan kurt şehir merkezine indi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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