Yıllardır bekleniyordu, artık sayılı günler kaldı... İstanbul'un göbeğinde büyük değişim! 'Martı'nın son hali görücüye çıktı

Kabataş Transfer Merkezi, 4 yılın sonunda 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle açılacak. 17 bin metrekarelik alanda raylı sistemler tek çatı altında birleşecek. Öte yandan metro istasyonu çalışmalarının tamamlanmasıyla alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor.

Kamuoyuna ilk olarak 2009 yılında duyurulan "Martı" olarak da bilinen Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi projesi'nde sona gelindi.

İnşaat sürecine 27 Eylül 2021'de başlanılan her gün on binlerce insanın kullandığı, denizyolu ulaşımının, raylı sistemlerin ve toplu taşıma araçlarının birbirine entegre olacağı merkezin 1. etabı 30 Mart 2024'te hizmete girdi. Merkezin 2. etap çalışmalarının yüzde 98'i tamamlandı.

TÜM ULAŞIM TEK ÇATI ALTINDA OLACAK

Toplam 17 bin 243 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez, otopark, sergi salonları, kafeteryalar, ticari alanlar, ofisler, bekleme alanları ve yolcu salonları ile hizmet verecek.

Raylı sistem, füniküler, vapur ve kara yolu ulaşımını tek çatı altında buluşturacak, kentin en işlevsel aktarma noktalarından biri olması beklenen projede 33 bin 270 metrekare peyzaj alanı ve yeşil çatı uygulaması yer alıyor.

TARİHİ DOKU ÇAĞDAŞ MİMARİYLE BİRLEŞİYOR

Bölgede süren arkeolojik kazıların ardından tamamlanacak metro istasyonu çalışmalarıyla bu alanın 52 bin 200 metrekareye ulaşması hedefleniyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı Parkı, Kabataş Füniküler ve Tramvay Durağı, Şehir Hatları İskelesi ile yapımı süren Kabataş Metro İstasyonu'nun kesişim noktasında yer alan Kabataş Transfer Merkezi, İstanbul'un tarihi dokusunu çağdaş mimariyle birleştiriyor.

Kabataş Transfer Merkezi'nin 30 Ağustos'ta tam kapasiteyle hizmete açılması planlanıyor.