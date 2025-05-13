Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabında Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte paylaşım yaptığı gerekçesiyle "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yayın organlarını alenen aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, 12 Mayıs'ta X (eski adıyla Twitter) hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda" paylaşımı yapmıştı.