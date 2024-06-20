Özgür Özel-Yılmaz Özdil kavgası büyüyor: Sana bu iftiranı yedireceğim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve gazeteci Yılmaz Özdil arasındaki tartışma büyüyor. CHP'li Özel'in 'bidon kafa' eleştirisine Yılmaz Özdil sert bir dille tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdil, "Bana saldıran Özgür Özel, sana bu iftiranı yedireceğim" ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve gazeteci Yılmaz Özdil'in peş peşe yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Armağan Çağlayan'ın 'Hepsi Bu Hafta Oldu' programına konuk olan CHP'li Özel, eleştirilere sert bir dille tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YILMAZ ÖZDİL'E TEPKİ

Yılmaz Özdil'in 'bidon kafa' sözlerini hedef alan Özgür Özel, "Kutuplaşma ortamından beslenenler var. Normal siyaset ortamında kendisine yer olmadığını düşünenler var. Mesela bir adam Youtube videosu çekiyor, ağır hakaretler ediyor. Bana hırsı ne? Geçmişte 'Bidon Kafa' diye köşe yazısı yazmış arkadaş, seçimin ertesi günü. Bir yerde sular kesilmiş, 'Hadi bakalım bidon kafalılar, bu iktidarı siz seçtiniz şimdi gidin su sırasına girin' diyor." dedi.

Söz konusu yazıyı ve ifadeleri doğru bulmadığını dile getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben vaktiyle bunu eleştirmiştim, onun da hırsı bundan. İyi ki de onunla aramda böyle bir açı var. O oy alamayınca 'hatamız nerede' demek yerine oy vermeyen seçmene 'bidon kafa' diyen zihniyet. Zaten bu partinin 47 yıl sonra birinci parti olmasının sebebi bu zihniyetten kopması. Seçmene kafa tutan bir yaklaşımı reddediyorum. Bunlar kutuplaşma olmasa yaşayamazlar." şeklinde konuştu.

YILMAZ ÖZDİL ÖZGÜR ÖZEL'E ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarının ardından X hesabından paylaşımlarda bulundu. Özel'i hedef alan Özdil, sert ifadeleriyle gündem oldu.

Sosyal medya hesabından Özel'i topa tutan Yılmaz Özdil, "Erken seçim istemiyor, Akp’nin toparlanmasına fırsat tanıyor” dediğim için bana saldıran özgür özel, sana bu iftiranı yedireceğim." ifadelerine yer verdi.

CHP Genel Başkanı Özel'i sert bir dille eleştiren Özdil, "Namuslu gazetecilere küfreden trollerin abisi özgür özel, sana bu iftiranı yedireceğim." ifadeleriyle paylaşım yaptı.

Özdil, Özgür Özel'in kendisine iftira attığını vurguladı. Bununla da kalmaya Yılmaz Özdil, paylaşımlarına “Bütün dünyada, birinci parti olmasına rağmen erken seçim istemeyen ilk ve tek genel başkan” dediğim için, “ Akp’nin dört yıl daha iktidarda kalması için özel çaba harcıyor” dediğim için bana saldıran özgür özel, bu iftiranı sana yedireceğim." ifadeleriyle devam etti.