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    Yine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılar

    Kaynak: Ajanslar / Düzenleyen:

    İstanbul'da son zamanlarda artışa geçen silahlı saldırılara yenileri eklendi. Sık sık şiddet olayları ile gündeme gelen Esenyurt'ta bir gecede tam 3 kahvehane tarandı. Saldırı anında içeride bulunan müşteriler ise yere yatarak motosikletli saldırganların kurşunlarından korunmaya çalıştı.

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Sokak çatışmaları, çete hesaplaşmaları ve silahlı saldırılar son zamanlarda İstanbul'da tırmanışa geçti. Türkiye’de 58 ilden daha fazla nüfusa sahip olan ve sık sık şiddet olaylarıyla gündeme gelen Esenyurt ilçesinde ise bir gecede 3 kahvehane kurşunların hedefi oldu. 

    MERMİLERDEN YERE YATARAK KAÇTILAR

    Balıkyolu Mahallesi 456 Sokak'ta karşılıklı olarak faaliyet gösteren 2 kahvehaneye gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

    Bu sırada kahvehanelerden birinde bulunan müşterilerin yere yatarak mermilerden korunmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

    Yine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılar

    SABAHA KARŞI DA BAŞKA KAHVEHANEYİ TARADILAR

    Öte yandan, Büyük Ayazma Caddesi üzerindeki başka bir kahvehaneye de sabaha karşı silahlı saldırı gerçekleştirildi. İçeride müşterinin olmadığı saatlerde yapılan saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

    Kahvehane sahibi İhsan Geçit, sabah iş yerini açtığında silahla ateş açıldığını gördüğünü belirterek, "Kimse ile alıp veremediğim, husumetim yok. O saatlerde kapalı olduğu için içeride kimse yok. 10-11 tane kurşun sıkılmış yani bir şarjör boşaltılmış" dedi.

    Yine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılar

    Polis ekiplerince silahlı saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma sürüyor.

    NEDEN ESENYURT?

    İstanbul’un Esenyurt ilçesinde birçok mahalle Suriye’den İran’a, Uganda’dan Afganistan’a kadar birçok ülkeden Türkiye’ye sığınan göçmenlerin yaşadığı bir yer. Son yıllarda Esenyurt ilçesinin adı sadece asayiş olayları ve şiddetle anılmaya başlandı.

    Türkiye’deki 58 ilden daha fazla nüfusa sahip olan 20 mahalleli Esenyurt, tamamen göçle kurulan, karmaşık bir demografiye sahip. Hemen hemen her gün bir asayiş olayının yaşandığı ilçede, Türkiye’nin hemen hemen her ilinden ve dünyanın 101 farklı ülkesinden göç alan bir yer.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
    EsenyurtSaldırıİstanbul
    Haberler > Gündem > Yine Esenyurt yine silahlı saldırı, bir gecede üç kahvehaneyi taradılar
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