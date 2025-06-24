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Yok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine bir gıda skandalının önüne geçti. Belirtilen adrese giden ekipler 3 bin 500 koli tarihi geçmiş çikolata, gofret ve şekerleme gibi çocuk ürünleri ele geçirdi. 5 kamyonla taşınan ürünler imha edildi. 

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Yukarıburhan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde, son kullanma tarihi geçmiş binlerce koli şekerleme ve çikolata ele geçirdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; vatandaşların yaptığı ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, çocukların yoğun olarak tükettiği çikolata, gofret ve şekerleme türü ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçtiği ve mahalle arasındaki bir depoda saklanarak piyasaya sürülmek üzere hazırlandığını tespit etti.

Yok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi - 1. Resim

3 BİN 500 KOLİ TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜN YAKALANDI 

Belirtilen adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede yaklaşık 3 bin 500 koli tarihi geçmiş çikolata, gofret ve şekerleme ele geçirdi. Ürünlerin piyasaya sürülmeden önce depolandığı öğrenildi.

Yok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi - 2. Resim

5 KAMYONLA TAŞINARAK İMHA EDİLDİ 

Akdeniz İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmanın ardından sağlıksız ürünler 5 kamyonla taşınarak kontrollü şekilde imha edildi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehlikeye atanlara kesinlikle göz açtırmayacaklarını belirterek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yok böyle skandal! 5 kamyon dolusu yakalandı, hepsini çocuklara yedireceklerdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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