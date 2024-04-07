YÖK cevapladı: Sudanlı ve Filistinli öğrencilere koşulsuz yatay geçiş hakkı veriliyor mu?

YÖK, Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Savaş mağduru öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır" denildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yeniçağ'ın YÖK'ün Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddialarının yer aldığı habere sosyal medya hesabından cevap verdi.

'İDDİA ASILSIZDIR'

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bazı basın ve yayın organlarında YÖK'ün Sudanlı ve Filistinli öğrencilere belgesiz, koşulsuz yatay geçiş hakkı verdiği yönündeki iddia asılsızdır.

Daha önce Ukrayna krizinden olduğu gibi savaş nedeniyle öğrenimini sürdüremeyen öğrencilerden şartları uygun olanlara yatay geçiş hakkı, uygun olmayanlara da bir anlamda misafir öğrencilik olan 'özel öğrencilik' imkanı tanınmıştır.

'TÜRK ÖĞRENCİLER İÇİN HAK KAYBINA YOL AÇMAYACAKTIR'

Türkiye dünyanın vicdanıdır. Savaş nedeniyle eğitimine devam edemeyen misafir öğrencilere üniversitelerimizin kapıları, geçmişte ve yakın zamanda olduğu gibi bugün de açıktır. Bu kapsamda savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimine devam edemeyen Sudanlı ve Filistinli öğrenciler, şartları yerine getirmeleri koşuluyla yatay geçiş için üniversitelerimize müracaat edebileceklerdir. Şartları uygun olmayanlar ise bir süre misafir öğrenci olarak öğrenimlerine üniversitelerimizde devam edebileceklerdir.

Bilinmelidir ki savaş mağduru öğrencilere tanınan özel öğrencilik imkanı, iddia edildiği gibi Türk vatandaşı öğrencilerimiz için bugün veya gelecekte bir hak kaybına yol açmayacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."