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Yolcular para vermeden kaçmaya çalıştı, taksici çılgına döndü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Maltepe'de taksiye binen iki kişi şoföre paralarının olmadığını söyledi. Taksici kredi kartı ile ödeme alabileceğini söylerken şahıslar araçtan inip kaçmaya çalıştı. O anlar kameralara da yansıdı.

İstanbul Maltepe D100 Karayolu üzerinde iddiaya göre isimleri öğrenilemeyen iki kişi ticari taksiye bindi. Bir süre gittikten sonra araç şoförüne paralarının olmadığını söyleyince, ticari taksi şoförü şahısları araçtan indirerek geldikleri mesafenin ücretini ödemelerini istedi.

TAKSİDEN İNİP KAÇTILAR

Şahıslar bu parayı vermek istemedi. Ticari taksi şoförü kredi kartı ile ödeme yapmaları için araçtan post makinesini aldığı sırada şahıslar hızlı adımlarla kaçmaya başladı. Ticari taksi şoförü ise parayı ödemeleri için peşlerine düştü. Duruma sinirlenen taksi şoförü ile iki yolcu arasında tartışma yaşandı. Kredi kartı ile ödeme yapmaları üzerine iki taraf olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanılan olay ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi şoförünün post makinesini araçtan almaya gittiği sırada şahısların olay yerinden kaçtığı ve taksi şoförünün şahısların peşine düşerek kısa bir tartışma yaşadıktan sonra parasını aldığı yer alıyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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