Yolun karşısına geçmek isterken can verdi! Kaza görüntüleri yürekleri sızlattı

Denizli'de yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Bakiye Yılmaz, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Dehşete düşüren kaza, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Denizli’de otomobilin çarptığı Bakiye Yılmaz vefat etti. Görüntülerde, yolun ortasına savrulan kadının yanından geçen onlarca araçtan hiçbirinin durmaması ise dikkat çekti.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİL ÇARPTI

Kaza, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre markete gitmek için evinden çıkan Bakiye Yılmaz'a (68), yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın ardından Yılmaz yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalede bulunan kadın ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bakiye Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yolun karşısına geçmek isteyen Bakiye Yılmaz ilerleyen araçlardan dolayı bekliyor.

Yolun bir anlık boşluğunda karşıya geçmek için hamle yapan Yılmaz kaldırıma yaklaştığı anda sol şeritten ilerleyen hafif ticari aracın çarpması sonucu savrulduğu görülüyor. Bakiye Yılmaz'ın yere yığılmasının ardından yanından geçen onlarca aracın durmaması ise vicdanları sızlattı.