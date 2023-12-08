Yozgat’ta korkunç kaza! Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
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Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yozgat’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.
Yozgat’ta bir otomobil şarampole devrildi. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğunu belirtildi. Katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
Yerköy ilçesinde İ.K. (41) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.
AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, aynı aileye mesup sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.
AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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