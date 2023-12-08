Yozgat’ta korkunç kaza! Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

8 Aralık 2023 14:54 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 14:55

Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Yozgat’ta bir otomobil şarampole devrildi. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğunu belirtildi. Katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Yerköy ilçesinde İ.K. (41) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, aynı aileye mesup sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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