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    Yozgat’ta korkunç kaza! Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Yozgat’ta korkunç kaza! Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı
    Yozgat, Kaza, Şarampol

    Yozgat’ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

    Yozgat’ta bir otomobil şarampole devrildi. Korkunç kazada ölü ve yaralıların olduğunu belirtildi. Katliam gibi kaza 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

    Yerköy ilçesinde İ.K. (41) idaresindeki otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yerköy'e bağlı Saray köyü yakınlarında şarampole devrildi.

    AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada, aynı aileye mesup sürücü ile H.K. (81) ve İ.K. (16) olay yerinde hayatını kaybetti, İ.K. (72), L.K. (34) ve Y.E.K. (12) ağır yaralandı.

    AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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