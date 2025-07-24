YPG'nin kontrollü İsrail'e mi geçti? Erdoğan'ın sözleri gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG ile ilgili sözleri sonrası bölgedeki hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, İsrail ve İngiltere’nin azınlıkları kullanma planları nedeniyle YPG’nin Suriye ordusuna katılımında ilerleme olmadığını vurguluyor. Türkiye ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumakta kararlı.
HABER MERKEZİ ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC dönüşü uçakta “YPG’nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir” sözlerinin ardından gözler bölgedeki gelişmelere çevrildi. Suriye’de yaşananları gazetemize değerlendiren Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Emekli Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar, Türkiye’nin YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecini yakından takip ettiğinin altını çizdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın 9 ay önce, göreve gelmesinin hemen ardından “Kendi projelerimizi gerçekleştirmek için bazı azınlıkları kullanacağız” dediğini hatırlatan Alpar, “Bu azınlıklar elbette ki Dürziler ve SDG/YPG. İsrail ve İngiltere’de yapılan toplantılarda bu yaşadığımız olayların projeleri hazırlandı. Lübnan’da olan Dürziler İsrail’in kendilerini kullanmalarına karşı, ancak Suriye’dekiler İsrail’le hareket etme kararı aldı” sözlerini sarf etti.
Mart ayında Suriye hükûmeti ile SDG arasında imzalanan YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyonunu içeren anlaşmanın ardından henüz bir adım atılmadığını ifade eden Alpar ”YPG, İsrail’in çıkarlarını gerçekleştirmek için onların kontrolüne girmiş gibi görünüyor. ABD bile artık bölgeden kurtulmak istiyor. Cumhurbaşkanı’mızın, SDG yönetimine ve diğer azınlıklara vermek istediği mesaj; ‘aklınızı başınıza alın başkalarının çıkarlarına alet olmayın’ şeklinde. Terör örgütlerinin alt kadrosunda olanlar üsttekilerin kimlerle ne tür anlaşmalar yaptıklarını bilmez. Alttakilere özgürlük dersin o, dersin bu, dersin eline silah verirsin. Ama üst kadrodakiler kendi çıkarları için anlaşmalar yapar. Suriye’deki unsurların değişik ülke istihbaratların altına girdiği görünüyor. Türkiye’nin tavrı net; Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunuyor. Türkiye’nin güvenliğini olumsuz etkileyecek bir durum olursa 15 yıl önceki süreç baştan başlar” ifadelerini kullandı.