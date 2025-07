YPG'nin kontrollü İsrail'e mi geçti? Erdoğan'ın sözleri gündemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın YPG ile ilgili sözleri sonrası bölgedeki hareketlilik dikkat çekiyor. Uzmanlar, İsrail ve İngiltere’nin azınlıkları kullanma planları nedeniyle YPG’nin Suriye ordusuna katılımında ilerleme olmadığını vurguluyor. Türkiye ise Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumakta kararlı.

HABER MERKEZİ ANKARA -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC dönüşü uçakta “YPG’nin duruşu her an her türlü değişkenliğe uğrayabilir” sözlerinin ardından gözler bölgedeki gelişmelere çevrildi. Suriye’de yaşananları gazetemize değerlendiren Jeopolitik Öngörü Enstitüsü Başkanı Emekli Tümgeneral Doç. Dr. Güray Alpar, Türkiye’nin YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecini yakından takip ettiğinin altını çizdi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ın 9 ay önce, göreve gelmesinin hemen ardından “Kendi projelerimizi gerçekleştirmek için bazı azınlıkları kullanacağız” dediğini hatırlatan Alpar, “Bu azınlıklar elbette ki Dürziler ve SDG/YPG. İsrail ve İngiltere’de yapılan toplantılarda bu yaşadığımız olayların projeleri hazırlandı. Lübnan’da olan Dürziler İsrail’in kendilerini kullanmalarına karşı, ancak Suriye’dekiler İsrail’le hareket etme kararı aldı” sözlerini sarf etti.