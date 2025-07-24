Konya'da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Korkutan kazada 6 kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir-Hüyük kara yolunun 10'uncu kilometresinde seyir halinde olan iki otomobil, Çiftlik Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan E.K, N.H, M.A. ve M.A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz