Konya'da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı var

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan E.K, N.H, M.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.