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Konya'da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Konya&#039;da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 otomobil çarpıştı. Korkutan kazada 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Beyşehir-Hüyük kara yolunun 10'uncu kilometresinde seyir halinde olan iki otomobil, Çiftlik Mahallesi yol ayrımında çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüleri E.Ö. ile S.K. ve otomobillerde yolcu olarak bulunan E.K, N.H, M.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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